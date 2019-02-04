Acun yılın dizi bombasını patlattı! TV8'e öyle bir isim geliyor ki...

TV 8 yeni sezonun en iddialı ve başarılı kanalları arasında. Birbirinden farklı eğlence ve yarışma programlarının yanı sıra dizileri ile de büyük beğeni toplayan kanalın yeni dizisi yolda.
Acun Ilıcalı'nın Nisan ayının başında yayına girmesi beklenen Fatih Aksoy imzalı dizisinin başrolü için ünlü oyuncu Cansu Dere'ye teklif götürdü iddia edildi. Gelen tüm tekliflere kapıları kapatan Cansu Dere'nin bu teklife sıcak baktığı kulislerden sızan en yeni bilgiler arasında.
Fakat en son Annem dizisinde oynayan güzel ve başarılı oyuncuyu Fatih Aksoy ikna etti. TV8'de yılın bombası olarak gösterilen dizinin kadın başrol oyuncucu Cansu Dere olacak. Erkek başrol ise henüz kesinleşmedi.
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