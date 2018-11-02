Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı, Diyarbakır Bağlar ilçesinde kendi imkanlarıyla O Ses Türkiye yarışmasını, köy şartlarına uyarlayan 52 çocuğu İstanbul’a getirterek iki gün ağırladı. Acun Medya ekibi, misafirlerini ilk olarak Boğaz manzaralı bir mekanda konuk etti, ardından şehri gezdirdi.