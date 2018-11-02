Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı, köy şartlarında O Ses Türkiye yarışmasını uyarlayan 52 çocuğu, İstanbul’a getirtti ve hayalleri olan jüri koltuğuna oturttu.

Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı, Diyarbakır Bağlar ilçesinde kendi imkanlarıyla O Ses Türkiye yarışmasını, köy şartlarına uyarlayan 52 çocuğu İstanbul’a getirterek iki gün ağırladı. Acun Medya ekibi, misafirlerini ilk olarak Boğaz manzaralı bir mekanda konuk etti, ardından şehri gezdirdi.

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Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI: Akşam saatlerindeyse otele gidilerek, her birine özel hediyeler verildi. Çocukların isteği üzerine odalarında hamburger partisi yapıldı. İkinci günün sabahı minikler, eğlence parkına giderek, keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinden önce tanıştıkları Acun Ilıcalı’yla duygu dolu anlar yaşadı.

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Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

JÜRİ ÜYELERİYLE TANIŞTILAR: Uzun süre çocuklarla ilgilenen Ilıcalı, daha sonra jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’la tanıştırdı. Minikler çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.

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Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

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