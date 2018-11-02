Acun sözünde durdu! O çocukların hayali gerçek oldu

Acun Ilıcalı, Diyarbakır Bağlar ilçesinde kendi imkanlarıyla O Ses Türkiye yarışmasını, köy şartlarına uyarlayan 52 çocuğu İstanbul’a getirterek iki gün ağırladı. Acun Medya ekibi, misafirlerini ilk olarak Boğaz manzaralı bir mekanda konuk etti, ardından şehri gezdirdi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI: Akşam saatlerindeyse otele gidilerek, her birine özel hediyeler verildi. Çocukların isteği üzerine odalarında hamburger partisi yapıldı. İkinci günün sabahı minikler, eğlence parkına giderek, keyifli vakit geçirdi. Çocuklar, O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinden önce tanıştıkları Acun Ilıcalı’yla duygu dolu anlar yaşadı.
JÜRİ ÜYELERİYLE TANIŞTILAR: Uzun süre çocuklarla ilgilenen Ilıcalı, daha sonra jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’la tanıştırdı. Minikler çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER