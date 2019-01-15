Acun intikamını aldı! Survivor yarışmacısına açtığı dava hakkında flaş karar

Survivor 2012 yarışmacılarından biri olan ve 2006 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Merve Büyüksaraç ve Acun Ilıcalı arasındaki yıllardır süren dava sonuçlandı. Mahkeme, Acun Ilıcalı'yı haklı bularak yarışmadan elendikten sonra çeşitli itiraflarda bulunan ve hatta adada yemek verildiğini söyleyen Büyüksaraç'ın 25 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
Survivor yarışmasının ekrandaki gibi olmadığını söyleyen ve medya patronu Acun Ilıcalı’yı suçlayan Merve Büyüksaraç, adada adamına göre montaj yapıldığını ve yarışmanın gerçek dışı adil olmayan bir ortam olmadığını söylemişti. Ayrıca adada imajının bozulduğunu belirten Türkiye güzeli, halk oylamasında atılan SMS'ler hakkında da "SMS’lerin nereye gittiği belli değil. Noter diyorlar, hangi noter, ismi belli değil." şeklinde konuşmuştu.
YALANLAR VE İFTİRALAR... Bu iddialarıyla 2012 yılına damga vuran Büyüksaraç'a, Acun Ilıcalı'nın tepkisi çok sert olmuştu. İddiaların, kendilerini karalamak için uydurulan yalanlar ve iftiralar olduğunu söyleyen Ilıcalı, o dönem Büyüksaraç'a avukatı aracılığıyla tazminat davası açmıştı.
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