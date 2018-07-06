Acun Ilılcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi’nde turizmciler, yapımcı Acun Ilıcalı’ya 'Survivor' çekimlerini bölgede yapması için çağrıda bulunurken Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, konuyla alakalı 'Survivor ve 'Exathlon'da gelecek sezonun ödüllerini kaleme aldı. İşte o yazı...

Acun Ilılcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Yaşanan cinayetin ardından Acun Ilıcalı’nın “Survivor” setini Dominik’ten taşıyıp taşımayacağı tartışması sürüyor. Ben “taşıyacağını tahmin etmiyorum” demiştim, Ali Eyüboğlu “yer araştırıyor” diye yazdı. Aradan Dalyanlı turizmciler çıkıp Acun’a çağrıda bulundular, “Gel Survivor’ı Dalyan’da çek” diye. Olmaz mı, elbette olur! Kıbrıs’ta final çeken Acun, neden yarışmanın tamamını Dalyan’da ya da Türkiye’nin başka doğa güzelliğinde çekmesin? Ama olmaması için önemli bir neden var.

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Acun Ilılcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Acun, Dominik’te sadece bize “Survivor” çekmiyor. Yunanistan’a “Survivor” çekiyor, beş ayrı ülkeye “Exathlon” yarışmasını çekiyor ve Dominik’i Latin ve Kuzey Amerika’ya bir adımda ulaşacağı ayak olarak kullanıyor. Ama Dalyanlı turizmcilere sevinecekleri bir haber vereyim. Acun, çalıştığı ülkelere Türkiye’yi tanıtmak için elinden geleni yapıyor.

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Acun Ilılcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Formatı kendine ait olan “Exathlon”da ödüller arasına Türkiye tatilleri, Boğaz turu, Kapadokya seyahati gibi ödüller koyacak.

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Acun Ilılcalı'dan Survivor'da Türkiye sürprizi

Sırf dünya televizyonlarında Türkiye’nin tanıtımını yapmak için. İşte o ödüllere Dalyan’ı da dahil edebilir Acun.

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