Acun Ilıca'nın amcası Erol Ilıcalı şarkı söyledi

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşanmıştı. Yarı finalde sms oylama sonuçlarına göre jüri üyelerinden Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yarışmacıları finale kalmıştı. O Ses'te ilk defa jüri olan Seda Sayan'ın yarışmacıları ise yarı finalde elendi.
O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye'de final gecesi üç ayrı sms oylaması yapıldı. Finale kalan altı yarışmacıdan dördü ilk oylamada,diğer ikisi ise ikinci oylamada elendi. Finale ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Umut Kaç ve Murat Boz'un takımından Ferat Üngür kaldı.
O Ses Türkiye final gecesinde bir sürpriz de Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı amcası Erol Ilıcalı'nın performansını ekranlara getirdi.
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