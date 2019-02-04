Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, açıkcası hepimizi epey şaşırtmıştı. Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, hatta Acun'un Itır Esen için Dubai'deki Off-White mağazasından binlerce liralık alışveriş yapması magazin sayfalarını süslemişti.
ANNESİYLE BİRLİKTE ACUN'U YALNIZ BIRAKMADI: Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu olay herkesin ilgisini bir daha çekti. Tam sular duruldu derken Acun'un katıldığı 'Eser Yenenler Şov' programı çekiminde Itır Esen de vardı. Hem de hemen karşısında! Hatta yanında oturanın da annesi olduğu söyleniyor.
TACINI KAYBETMİŞTİ : 22 Eylül 2017'de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen'in, 15 Temmuz 2017'de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen'e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Itır Esen, “Tweet'i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım” demişti.
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