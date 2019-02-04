Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

Itır Esen, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra aşk yaşadığı iddia edilen Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmadı. Acun Ilıcalı'nın katıldığı bir program çekimlerinde Itır Esen'in yanında annesinin olması dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Itır Esen arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, açıkcası hepimizi epey şaşırtmıştı. Dedikodulara göre Acun ve Itır Esen'in birlikte Dubai'de görünmeleri, hatta Acun'un Itır Esen için Dubai'deki Off-White mağazasından binlerce liralık alışveriş yapması magazin sayfalarını süslemişti.

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Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

ANNESİYLE BİRLİKTE ACUN'U YALNIZ BIRAKMADI: Acun Ilıcalı ve Itır Esen hakkında çıkan iddiaların ardı arkası kesilmezken geçtiğimiz gün ortaya çıkan bu olay herkesin ilgisini bir daha çekti. Tam sular duruldu derken Acun'un katıldığı 'Eser Yenenler Şov' programı çekiminde Itır Esen de vardı. Hem de hemen karşısında! Hatta yanında oturanın da annesi olduğu söyleniyor.

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Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

YANINDAN AYIRMIYORMUŞ: Söylentilere göre Acun Itır'i yanından hiç ayırmıyormuş. Hatta öyle ki Itır'ın annesi de fırsat buldukça bu ikiliye eşlik ediyor ve bundan büyük memnuniyet duyuyormuş.

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Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan kadın! Aşkını annesiyle birlikte izledi

TACINI KAYBETMİŞTİ : 22 Eylül 2017'de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen'in, 15 Temmuz 2017'de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen'e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Itır Esen, “Tweet'i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım” demişti.

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