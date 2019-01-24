Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu

Yoel Romero'nun, geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda her gün izlediği 'Exatlon' yarışmasına katılması, UFC'de (Amerikan karma dövüş sanatları organizasyonu) ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak, Exatlon macerasına destek verdi.
"GURUR YAŞIYORUZ"
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüye, "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı. Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel’e başarılar diliyoruz" notunu yazdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER