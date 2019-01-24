Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu

UFC'nin yıldızlarından Yoel Romero, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Amerika'da yayınlanan 'Exatlon' yarışmasına katıldı.

Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu

Yoel Romero'nun, geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda her gün izlediği 'Exatlon' yarışmasına katılması, UFC'de (Amerikan karma dövüş sanatları organizasyonu) ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu

UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak, Exatlon macerasına destek verdi.

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Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu

"GURUR YAŞIYORUZ"
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüye, "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı. Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel’e başarılar diliyoruz" notunu yazdı.

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Acun Ilıcalı'nın Yoel Romero gururu


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