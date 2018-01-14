Acun Ilıcalı'nın son gözdesi Yunanistan'dan

Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'ın yeni sezon tanıtımını Instagram'dan paylaştı. Yarışmacılardan Angeliki Kokalitsa güzelliği ile hemen dikkatleri üzerine çekti. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaptığı programlarında aldığı başarıların ardından dünyaya açıldı. Yunanistan'da yapılan Survivor'ın yeni sezonundan ilk fragmanı paylaşan Acun, binlerce beğeni aldı. Yeni sezon yarışmacılardan en dikkat çekici isim gönüller takımındaki Angeliki Kokalitsa oldu. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Kokalitsa sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Ayrıca Kokalitsa, Yunanistan'da 'Yunan Pamela Anderson' olarak anılıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'ın yeni sezon tanıtımını Instagram'dan paylaştı. Yarışmacılardan Angeliki Kokalitsa güzelliği ile hemen dikkatleri üzerine çekti. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaptığı programlarında aldığı başarıların ardından dünyaya açıldı. Yunanistan'da yapılan Survivor'ın yeni sezonundan ilk fragmanı paylaşan Acun, binlerce beğeni aldı. Yeni sezon yarışmacılardan en dikkat çekici isim gönüller takımındaki Angeliki Kokalitsa oldu. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Kokalitsa sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Ayrıca Kokalitsa, Yunanistan'da 'Yunan Pamela Anderson' olarak anılıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'ın yeni sezon tanıtımını Instagram'dan paylaştı. Yarışmacılardan Angeliki Kokalitsa güzelliği ile hemen dikkatleri üzerine çekti. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaptığı programlarında aldığı başarıların ardından dünyaya açıldı. Yunanistan'da yapılan Survivor'ın yeni sezonundan ilk fragmanı paylaşan Acun, binlerce beğeni aldı. Yeni sezon yarışmacılardan en dikkat çekici isim gönüller takımındaki Angeliki Kokalitsa oldu. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Kokalitsa sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Ayrıca Kokalitsa, Yunanistan'da 'Yunan Pamela Anderson' olarak anılıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 10