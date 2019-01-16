Acun Ilıcalı'nın Itır Esen projesi ortaya çıktı! Survivor'a damga vuracak

Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilip ardından tacını kaybeden Itır Esen'in aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin baş başa yemek yedikleri ve Dubai'de tatile gittikleri bile iddia edilmişti. Ancak Itır Esen, Acun Ilıcalı ile yeni başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yakında internet üzerinden bir program sunmaya başlayacağını açıklamıştı.

20 yaşındaki Itır Esen'in Survivor projesi, medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Bu sezon bir ilki gerçekleştirecek olan Ilıcalı, 'Itır ve Laura ile Survivor Türkiye - Yunanistan' adıyla YouTube üzerinden yeni bir programa başlayacak.

Laura isimli partneriyle birlikte internet üzerinden Survivor programını sunacak olan Itır Esen'in bu projesi, "Survivor Türkiye-Yunanistan’da mücadele edecek Yunan yarışmacılar, ilk röportajlarıyla çok yakında karşınızda" açıklamasıyla tanıtıldı.

AŞK İDDİASI: Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in önce Bağdat Caddesi'nde bir restoranda birlikte görüntülendiği, ardından da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia edilmişti.