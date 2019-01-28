Acun Ilıcalı'nın amcası şarkıcı çıktı O Ses'te Erol Ilıcalı sürprizi!

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yana devam eden ve jüriliğini Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye’de yarışmasında dün gece final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ise final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı.

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yana devam eden ve jüriliğini Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yaptığı O Ses Türkiye’de yarışmasında dün gece final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı ise final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Acun’un sürprizi amcasıydı. Acun Ilıcalı amcası Erol Ilıcalı'nın performansını ekranlara getirdi. Twitter

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Yarı finalde sms oylama sonuçlarına göre jüri üyelerinden Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yarışmacıları finale kalmıştı. O Ses'te ilk defa jüri koltuğunda oturan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın yarışmacıları ise yarı finalde elendi. O Ses Türkiye'de finale 6 kişi kalmıştı. Beyaz'ın takımından Gülce Kahtalı, Barış ve Boran Solar, Umut Kaç; Murat Boz'un takımından Bartu Gürhan, Ferat Üngür; Hadise'nin takımından Anıl Şimşek.



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O SES TÜRKİYE 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye'de final gecesi üç ayrı sms oylaması yapıldı. Finale kalan altı yarışmacıdan dördü ilk oylamada, diğer ikisi ise ikinci oylamada elendi. Finale ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Umut Kaç ve Murat Boz'un takımından Ferat Üngür kaldı.Yarışmayı Diyarbakırlı Ferat Üngür kazanırken Acun Ilıcalı ise final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Acun’un sürprizi amcasıydı. Acun Ilıcalı amcası Erol Ilıcalı'nın performansını ekranlara getirdi. Twitter

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