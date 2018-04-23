Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

Survivor 2018'in Pazar günü yayınlanan 52. bölümünde Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ada konseyinde Ilıcalı'dan ilginç itiraflar geldi.

Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

Gönüllüler'in ikisi dokunulmazlık olmak üzere toplam 5 oyunu üst üste kazanmasıyla rahatlayan Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi. Takımlardaki yarışmacıların değiştirilmesinin ardından bile Gönüllüler'in sürekli kaybetmesiyle kendisi için zor günlerin başladığını söyleyen Ilıcalı, '‘Instagram’da yorumlara bakıyorum. Artık okuyacak durumum kalmamıştı. 'Bu mu eşit takım?' diyenler, 'Gönüllüler çok güçsüz' diyenler. Anket yaptık neredeyse eşit çıktı.

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Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

'BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKTIM': Siz de devamlı kaybedince yorumlar arttı. Transferlerden sonra olmadı. Benim için zor günler başlamıştı. Artık basın açıklaması yapmayı düşündüm. Kazanmanız iyi oldu. 5 kere üst üste kazanmanızı beklemiyordum. Artık Instagram'a girebiliyorum. Sizlerden gelen soruları yanıtlacağım’ dedi.

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Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

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Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

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