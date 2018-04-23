Acun Ilıcalı'dan şok Survivor itirafı! Basın açıklaması yapacaktım

Gönüllüler'in ikisi dokunulmazlık olmak üzere toplam 5 oyunu üst üste kazanmasıyla rahatlayan Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi. Takımlardaki yarışmacıların değiştirilmesinin ardından bile Gönüllüler'in sürekli kaybetmesiyle kendisi için zor günlerin başladığını söyleyen Ilıcalı, '‘Instagram’da yorumlara bakıyorum. Artık okuyacak durumum kalmamıştı. 'Bu mu eşit takım?' diyenler, 'Gönüllüler çok güçsüz' diyenler. Anket yaptık neredeyse eşit çıktı.