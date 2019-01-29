Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na 78 milyon TL'lik darbe

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı ile evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, eski eşine düğün hediyesi olarak aldığı villayı 13 milyon euroya yaklaşık 78 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı ile evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, eski eşine düğün hediyesi olarak aldığı villayı 13 milyon euroya satışa çıkardı.

ŞEYMA SUBAŞI ESKİ EŞİ ACUN ILICALI'YI SİLDİ: Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile evliliklerinin son zamanlarında aynı şeylerden keyif almadıklarını ve evliliklerini bu sebepten sonlandırdıklarını anlatmıştı. Twitter

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Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yakınlaşan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Twitter

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ACUN ILICALI ŞEYMA SUBAŞI'NIN OTURDUĞU EVİ SATIYOR: Acun Ilıcalı ise Şeyma Subaşı ile kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satılığa çıkardı. Şeyma Subaşı le Acun Ilıcalı'nın boşanma protokolünde, Şeyma Subaşı'nın konuşmaması gerektiği bir madde olduğu iddia ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı satılığa çıkartma sebebinin geçtiğimiz gün Subaşı'nın verdiği röportajla ilgili olabileceği ise dedikodular arasında. Twitter

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