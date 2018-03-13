Acun Ilıcalı'dan iddialı çıkış: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Sahibi olduğu TV kanalında yayınlanan 'Survivor Panorama' programına katılan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Survivor 2018' hakkında konuşan başarılı Acun Ilıcalı, "Artık Survivor'da her şey olabilir. Perşembe günü enteresan bir Survivor var, yarışmayı canlı izledim" şeklinde konuştu.

All Star'dan gönüllüler ekibine geçen Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığına ilişkin başarılı yapımcı, "Benim tanıdığım Hakan bir hafta içinde toparlar" dedi. TV8 kanalının sahibi, son ada konseyi hakkında "Adaylar belli olduğunda ' Nihat Doğan elenir' dedim, yanılmadım" yorumunda bulundu.

Gelecek hayalleriyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Dünyada kendini kabul ettirmeyi başarmış ilk Türk prodüksiyon şirketiyiz. Hayalim 40 ülkede aynı anda bizim prodüksiyonumuzun işlerinin olması. Dün dünyada 4 ülkede birinci olduk. Televizyon açısından en önemli ülkede prodüksiyon yaptığımı düşünün. Amerika için yapılacak olan Survivor'da ödül olarak Türk yemekleri, Türkiye gezisi yapıldığını düşünün. Bunları başarmak istiyorum. İnsanlar reytingle kafayı bozduğumu düşünüyorlar. Artık Survivor'un birinci, ikinci, üçüncü olması benim konsantrasyonum içinde değil. Survivor'u global bir şekilde oynatmak istiyorum. Survivor Kolombiya, nisan ayında başlayacak" açıklamasını yaptı.

"DÜNYAYI ELE GEÇİRMEK ÜZEREYİM"

Daha önce canlı yayında yaptığı "Hedefim dünyayı ele geçirmek" şeklindeki sözlerine göndermede bulunan başarılı yapımcı, esprili bir şekilde "Program sonrası kendimi manşetlerde gördüm, 'acaba ne demişim' diye merak edip ben de tıkladım. Bana 1,5 yıl verin dünyayı ele geçirmek üzereyim" dedi.

  • Medya 13 Mart 2018 15:02
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