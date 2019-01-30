Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyorum

Survivor 2019'un çekimleri için Dominik'e yapımcı ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı, yolculuk öncesi büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesaj ile kutladı.

Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyorum

Survivor 2019'un çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, yolculuk öncesi büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesaj ile kutladı.

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Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyorum

Bu yıl Türkiye - Yunanistan takımlarının yarışacağı Survivor 2019 2 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Programda sunuculuk da yapan kanal sahibi Acun Ilıcalı çekimler için Dominik'e hareket etti. Ilıcalı, yolculuk öncesinde en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

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Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyorum

Sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden bir fotoğraf da yayınlayan Ilıcalı, paylaşımına "Güzel kızım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, ilk ismin ne kadar özel olduğunu gösteriyor İlknur Banu'm" notunu düştü.

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Acun Ilıcalı'dan duygusal mesaj: Seni çok seviyorum

BANU ILICALI KİMDİR : Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı babası ile birlikte çalışıyor. Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var. İlk evliliğini Seda Başbuğ ile yapan Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı. Daha sonra Zeynep Ilıcalı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın 2 kız çocuğu daha oldu. Kısa süre önce Zeynep Ilıcalı ile yollarını ayıran Acun'un, uzun süredir sevgilisi olan Şeyma Subaşı'ndan da bir kız çocuğu var. 1990 doğumlu olan Banu Ilıcalı şu an 29 yaşında.

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