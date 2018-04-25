Acun Ilıcalı'dan 'borç' açıklaması yapılandırma mı istedi?

Bloomberg'e verdiği özel röportajda televizyon Acun Ilıcalı'nın, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" dediği bildirildi.

Bu açıklamalar haber sitelerine Acun Ilıcalı borçlarını yapılandırmak istiyor şeklinde yansıdı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı twitterdan şunlar yazdı;

ACUN ILICALI RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ?

"Ben adrenalin bağımlısıyım" diyen Acun Bloomberg’e verdiği röportajda, "Yüksek riskli bir iş yapıyorum ve şu anda bunu kontrol altında tutmaya da çalışmıyorum" diye ekledi.

Bloomberg'in değerlendirmesine göre Ilıcalı'nın aldığı riskin merkezinde agresif büyümesinin finansmanı yer alıyor ve bu finansman bankalardan sağlanmıyor. Ilıcalı, finansmanının bir bölümünü yüzde 20’den fazla faizle borç veren faktoring şirketlerinden sağladı. Kar marjının yüksek olduğu ancak ödemelerin aylar sürdüğü Türk televizyon sektöründe bu, olağan bir durum olarak görülüyor.

PARA BENİM İÇİN BENZİN... "Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız" diyen Acun Ilıcalı, "Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ TEKLİFLERİNİ REDDETTİK... Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.