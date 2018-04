Acun Ilıcalı'dan bomba Şeyma Subaşı itirafı 'Hataydı evet ama...'

Her gün mü 65 share alıyordu?

- Evet, her gün. Son 2 ay boyunca her gün 65 share aldık. Bu da bana şöyle bir güven verdi; demek ki yaptığımız bu prodüksiyonun yurtdışında karşılığı varmış. Mutluluk verici bir olay tabii bu da. Ondan sonra dünyaya açılmaya karar verdim ve Meksika’ya gittik.



Orada programın adı “Exathlon” oldu değil mi?

- Evet... Meksika’da ilk denememizi yaptık. Ülkede hayat durdu bir anda ve herkes “Exathlon”u seyretti. Türkiye’de yaptığımız “Survivor”, Amerika’dakinden farklı. Amerika’da haftada bir kere, adada yaşanan macera üzerine bir yayın var. Bizimki zaten bir spor olmuştu yıllar önce. 7-8 yıl önce biz bu işi spor açısından yapmaya başlamıştık. Meksika’da bunu tamamen spora çevirdik. ‘Sports reality’ adı altında “Exathlon”u yaptık orada. Karşılığı aşırı yüksek olunca, bütün Amerika kıtası ilgilenmeye başladı.