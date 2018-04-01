Acun Ilıcalı'dan bomba Şeyma Subaşı itirafı 'Hataydı evet ama...'

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı çok çarpıcı itiraflarda bulundu. TV 8 ekranlarında Survivor sonrasında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı için döktü.

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Başarılı gazeteci Cengiz Semercioğlu'na içini döken Acun Ilıcalı özel hayatı, kariyeri ve çok özel bilgileri Cengiz Semercioğlu ile paylaştı. İşte o röportaj 'Türkiye’de “Survivor” yapıyordun. Sonra Yunanistan’da da yapmaya başladın... - Yunanistan’daki başarıdan sonra, dünyada karşılığımız olduğunu hissettim. Bunu rakamlar da gösterdi. Yunanistan’da 65 share yaptık geçen sene. 65 share’i Yunan televizyonları hiç görmemiş mesela. Bu aklın almayacağı bir başarı oldu orası için. Yunanistan’da hangi günler yayınlanıyordu? - Beş gün.



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Her gün mü 65 share alıyordu?

- Evet, her gün. Son 2 ay boyunca her gün 65 share aldık. Bu da bana şöyle bir güven verdi; demek ki yaptığımız bu prodüksiyonun yurtdışında karşılığı varmış. Mutluluk verici bir olay tabii bu da. Ondan sonra dünyaya açılmaya karar verdim ve Meksika’ya gittik.



Orada programın adı “Exathlon” oldu değil mi?

- Evet... Meksika’da ilk denememizi yaptık. Ülkede hayat durdu bir anda ve herkes “Exathlon”u seyretti. Türkiye’de yaptığımız “Survivor”, Amerika’dakinden farklı. Amerika’da haftada bir kere, adada yaşanan macera üzerine bir yayın var. Bizimki zaten bir spor olmuştu yıllar önce. 7-8 yıl önce biz bu işi spor açısından yapmaya başlamıştık. Meksika’da bunu tamamen spora çevirdik. ‘Sports reality’ adı altında “Exathlon”u yaptık orada. Karşılığı aşırı yüksek olunca, bütün Amerika kıtası ilgilenmeye başladı. Twitter

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Latin mi? Kuzey mi?

- İkisi de... Önce Kolombiya ile anlaştık. Bugünlerde de Arjantin’le sözleşme imzalayacağız. Ama en önemlisi Telemundo kanalı.



Telemundo’yu Amerika’ya açılmanın yolu olarak mı görüyorsun?

- Aynen. Telemundo ile anlaşma imzaladık. Amerika’da her evde olan bir kanal. İspanyolca konuşan 70 milyonun seyrettiği 1 numaralı kanal Telemundo. Aldığı reytingler NBC’ye çok yakın. Böyle bir kanalla anlaşma imzaladık. Twitter

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