Acun Ilıcalı'dan bir dev anlaşma daha!

Acun Ilıcalı, Meksika’da yayın yapan Azteca 1 kanalının tüm içeriklerini Acun Medya'nın yapacağını duyurdu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl Çeşme'de ağırladığı Ricardo Salinas ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.
Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz."
"3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek." "Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum." "Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız."
Acun Ilıcalı, Meksika’da yayın yapan Azteca 1 kanalının tüm içeriklerini Acun Medya'nın yapacağını duyurdu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl Çeşme'de ağırladığı Ricardo Salinas ile iş birliği yaptıklarını açıkladı.
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