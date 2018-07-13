Acun Ilıcalı'dan bir dev anlaşma daha!

"3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek." "Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum." "Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız."





