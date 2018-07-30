Survivor'ın bitmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da alan Acun Ilıcalı, yeni teknesiyle görüntülendi. Türkbükü'nde MT1 ismini verdiği lüks teknesiyle objektiflere takılan Acun Ilıcalı, sahilde tur attı. Ilıcalı, tur sonrası Fatih Terim'in iskelesine yanaştı. Muhabirleri fark eden Acun Ilıcalı ve Fulya Terim objektife poz verdi.
Öte yandan şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini söyleyen Nur Yerlitaş'a sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürmüştü. TV8'deki Gel Konuşalım adlı magazin programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, 'Nur Yerlitaş, Hadise'nin ablasına kafayı takmış' ifadelerini kullanmıştı.
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