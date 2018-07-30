Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi

Survivor'ın bitmesiyle tatile çıkan Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi. Ilıcalı, tur sonrası Fatih Terim'in iskelesine yanaştı. Muhabirleri fark eden Acun Ilıcalı ve Fulya Terim objektife poz verdi.

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi

Survivor'ın bitmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da alan Acun Ilıcalı, yeni teknesiyle görüntülendi. Türkbükü'nde MT1 ismini verdiği lüks teknesiyle objektiflere takılan Acun Ilıcalı, sahilde tur attı. Ilıcalı, tur sonrası Fatih Terim'in iskelesine yanaştı. Muhabirleri fark eden Acun Ilıcalı ve Fulya Terim objektife poz verdi.

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Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi

Öte yandan şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini söyleyen Nur Yerlitaş'a sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürmüştü. TV8'deki Gel Konuşalım adlı magazin programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, 'Nur Yerlitaş, Hadise'nin ablasına kafayı takmış' ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi

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Acun Ilıcalı yeni teknesiyle görüntülendi

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