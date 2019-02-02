Acun Ilıcalı yayınladı! İşte Survivor 2019'un ilk tanıtımı

Survivor Türkiye - Yunanistan için artık sayılı saatler kala, çekişmeli anların yaşandığı Dominik'ten ilk fragman da geldi. Bu sene Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak olan yarışmada iki takım hayatta kalmak için mücadele verecek.

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SURVIVOR NE ZAMAN BAŞAYACAK? Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve milyonları ekranlara kilitleyen Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesi, bu akşam başlayacak. Survivor Türkiye - Yunanistan saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimlerin hepsi de birbirinden iddialı ve hırslı. Yarışmacılar arasında Hakan Kanık gibi daha önceden tanınan isimler de yer alıyor. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;Afroditi Skafida, Demi Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, İoulieta Kitrinou, Kiriakos Pelekanos, Nantia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spiros Gourdoupis ve Toni Stavratis.

  • Medya 02 Şubat 2019 11:43
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