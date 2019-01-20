Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Tv 8'in sahibi Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının 2. yarışmacısını duyurdu.

Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranlara kilitleyecek olan Survivor yarışmasının başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ikinci yarışmacısını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı, geçtiğimiz yıllarda yarışmaya damga vuran Sema Aydemir'in kardeşi Seda Ocak oldu. Parkurda kendisine çok güvenen Seda Ocak, 'Korkum yok, hırsıma güveniyorum' sloganıyla yarışmaya katılıyor. Seda Ocak, 34 yaşında.

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Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Seda'nın Survivor'da yeni sezonun ikinci yarışmacısı olduğunu açıkladıktan bir süre sonra, Survivor'un çekileceği alanı da takipçilerine gösterdi.

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Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Seda Ocak, yarışmaya katılacağının haberini alması ile birlikte, Acun Ilıcalı'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda, "Çok teşekkür ederim Acun Ilıcalı. Tüm Türkiye'nin katılmak istediği bu yarışmada olduğum ve bir de Türkiye olarak yarışacağım için çok mutluyum. Allah bana ve tüm takim arkadaşlarıma yardım etsin. Bir şampiyon çıkacaksa O TÜRK olacak!" ifadelerini kullandı.

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