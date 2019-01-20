Acun Ilıcalı Survivor'ın ikinci yarışmacısını duyurdu!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranlara kilitleyecek olan Survivor yarışmasının başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ikinci yarışmacısını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Seda Ocak, yarışmaya katılacağının haberini alması ile birlikte, Acun Ilıcalı'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda, "Çok teşekkür ederim Acun Ilıcalı. Tüm Türkiye'nin katılmak istediği bu yarışmada olduğum ve bir de Türkiye olarak yarışacağım için çok mutluyum. Allah bana ve tüm takim arkadaşlarıma yardım etsin. Bir şampiyon çıkacaksa O TÜRK olacak!" ifadelerini kullandı.