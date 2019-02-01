Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

Acun Ilıcalı, Tv 8 ekranlarında geri sayıma başlayan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı büyük bir prodüksiyon ekibiyle geçtiğimiz günlerde Survivor yarışması için Dominik'e gitmişti. Türkiye ile Yunanistan'ın karşılaşacağı büyük mücadele için geri sayım sürerken, Ilıcalı, Survivor'un ilk karesini paylaştı. Kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan Ilıcalı'nın yanında bu sefer Esat Yontunç vardı. Medya patronunun fotoğrafın altına eklediği not ise adeta nispet niteliğindeydi. Twitter

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Paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Survivor Türkiye-Yunanistan’ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00’de TV8’de kaçırmayın." diyerek merak uyandıran Acun, Türkiye'deki soğuk havalara nispet yaparcasına, "Bu arada yok böyle deniz" notunu da ekledi. Twitter

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O Ses Türkiye'nin final bölümünde Survivor'un hem Türk hem de Yunan yarışmacılarını ilk kez tanıtan Acun Ilıcalı, yayın tarihini de 2 Şubat olarak duyurmuştu. İşte her dakikası heyecan dolu yarışmanın Türkiye'yi temsil eden isimleri... Twitter

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