Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

Acun Ilıcalı büyük bir prodüksiyon ekibiyle geçtiğimiz günlerde Survivor yarışması için Dominik'e gitmişti. Türkiye ile Yunanistan'ın karşılaşacağı büyük mücadele için geri sayım sürerken, Ilıcalı, Survivor'un ilk karesini paylaştı. Kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan Ilıcalı'nın yanında bu sefer Esat Yontunç vardı. Medya patronunun fotoğrafın altına eklediği not ise adeta nispet niteliğindeydi.
Paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Survivor Türkiye-Yunanistan’ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00’de TV8’de kaçırmayın." diyerek merak uyandıran Acun, Türkiye'deki soğuk havalara nispet yaparcasına, "Bu arada yok böyle deniz" notunu da ekledi.
ECEM ONARAN: Ecem Onaran, 1989 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı. 8 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde spora başlayan Ecem Onaran; senelerce Fenerbahçe Klübünde atlet olarak yarıştı. Survivor’ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Onaran verdiği röportajında atletizmi bırakmak zorunda kaldığı için mücadelesinin yarım kaldığını ve kendini kanıtlamak istediğini söylüyor.
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