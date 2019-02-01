Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

Acun Ilıcalı, Tv 8 ekranlarında geri sayıma başlayan Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

Acun Ilıcalı büyük bir prodüksiyon ekibiyle geçtiğimiz günlerde Survivor yarışması için Dominik'e gitmişti. Türkiye ile Yunanistan'ın karşılaşacağı büyük mücadele için geri sayım sürerken, Ilıcalı, Survivor'un ilk karesini paylaştı. Kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan Ilıcalı'nın yanında bu sefer Esat Yontunç vardı. Medya patronunun fotoğrafın altına eklediği not ise adeta nispet niteliğindeydi.

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Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

Paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Survivor Türkiye-Yunanistan’ın ilk çekiminden ilk kare, hayırlı olsun. Büyük mücadele yarın saat 20.00’de TV8’de kaçırmayın." diyerek merak uyandıran Acun, Türkiye'deki soğuk havalara nispet yaparcasına, "Bu arada yok böyle deniz" notunu da ekledi.

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Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

O Ses Türkiye'nin final bölümünde Survivor'un hem Türk hem de Yunan yarışmacılarını ilk kez tanıtan Acun Ilıcalı, yayın tarihini de 2 Şubat olarak duyurmuştu. İşte her dakikası heyecan dolu yarışmanın Türkiye'yi temsil eden isimleri...

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Acun Ilıcalı Survivor'dan ilk kez paylaştı! Yanında bu sefer Esat Yontunç var

ECEM ONARAN: Ecem Onaran, 1989 yılında İzmir’de doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladı. 8 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde spora başlayan Ecem Onaran; senelerce Fenerbahçe Klübünde atlet olarak yarıştı. Survivor’ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Onaran verdiği röportajında atletizmi bırakmak zorunda kaldığı için mücadelesinin yarım kaldığını ve kendini kanıtlamak istediğini söylüyor.

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