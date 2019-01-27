Acun Ilıcalı Survivor 2019 yarışmacılarını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı dün akşam O Ses Türkiye'nin yarı finalinde Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılarını tanıttı. İşte Survivor 2019 Türkiye takımının yarışmacıları.

Acun Ilıcalı Survivor 2019 yarışmacılarını canlı yayında açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2019 geldi çattı. Türkiye ile Yunanistan arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak yarışmaya katılanlar ise açıklandı. İşte Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye yarı finalinde açıkladığı Survivor 2019'un Türkiye takımındaki yarışmacıları...

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Acun Ilıcalı Survivor 2019 yarışmacılarını canlı yayında açıkladı

ATAKAN IŞIKTUTAN: Survivor'ın genç yarışmacısı Atakan Işıktutan kendisini şu sözlerle anlatıyor, "24 yaşındayım. Rizleyim. Daha önce yüzdüm, su parkurlarında çok iddialıyım. Basket oynadım, atış anlamında da kabiliyetlerim var. Şimdi de crossfit sporu yapıyorum. Kendi kategorimde birinci oldum. Türkiye Kürek Şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldum. İddialıyım, hırslıyım, güçlü ve hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştım. Bunun için de sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması, şartlar çok zor. Sevenlerime bu duyguyu yaşatmak ve o kupayı almak istiyorum. Gücüm, hırsım ve insan ilişkilerim, insan ilişkilerimle başarılı olacağımı biliyorum. Ben oraya zaten şampiyon olmaya gidiyorum. İsmimin anlamı gibi güçlü bir şekilde temsil edeceğim."

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Acun Ilıcalı Survivor 2019 yarışmacılarını canlı yayında açıkladı

BORA EDİN: Survivor'ın genç yarışmacısı Atakan Işıktutan kendisini şu sözlerle anlatıyor, "24 yaşındayım. Rizleyim. Daha önce yüzdüm, su parkurlarında çok iddialıyım. Basket oynadım, atış anlamında da kabiliyetlerim var. Şimdi de crossfit sporu yapıyorum. Kendi kategorimde birinci oldum. Türkiye Kürek Şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldum. İddialıyım, hırslıyım, güçlü ve hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştım. Bunun için de sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması, şartlar çok zor. Sevenlerime bu duyguyu yaşatmak ve o kupayı almak istiyorum. Gücüm, hırsım ve insan ilişkilerim, insan ilişkilerimle başarılı olacağımı biliyorum. Ben oraya zaten şampiyon olmaya gidiyorum. İsmimin anlamı gibi güçlü bir şekilde temsil edeceğim."

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Acun Ilıcalı Survivor 2019 yarışmacılarını canlı yayında açıkladı

BÜŞRA YALÇIN: Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Büşra Yalçın kendisini iu sözlerle anlatıyor, "21 yaşında Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştım. Okul takımıyla başladım. Bahçelievler Voleybol Kulübünde 12 yıl voleybol oynadım. Çok hırslıyım. İstediğim her şeyi kafaya koyduğumda yaparım. Survivor'ın artık bir kadın şampiyonu hakkettiğini düşünüyorum. Survivor'ın bu yıl Türkiye Yunanistan olması çok iyi. Çünkü ben voleybolda Milli Takıma gidemedim bu yüzden orada milli duygularla yarışarak bir nevi Milli Takımı temsil edeceğim için çok mutlu olacağım. Eğer Survivor'ı kazanırsam sporcu kişiliğimin çok şey katacağına inanıyorum. Finale kadar gidebileceğimi düşünüyorum

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