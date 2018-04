Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

Survivor 2018'in en heyecan verici ada konseyi yaşandı. Survivor'un şimdiye kadarki en iyi yarışmacıları All Star takımında toplanmış ve Gönüllüler takımı ile yarışmıştı. Gelmiş geçmiş en iyi takım yenilmek bilmeyince All Star ile Gönüllüler takımları değiştirildi ve yeni All Star takımları oluşturuldu. Peki 2018 Survivor All Star yeni takımlarda kim hangi takımda yer alıyor?