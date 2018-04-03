Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

TV 8'in fenomen yarışması iki bölümüdür izleyiciyi şoke ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımların değişeceğini açıklamasının ardından herkes Survivor 2018 yeni takımlar nasıl olacak merak ediyordu. Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımları açıkladı. Survivor yeniden başladı.

Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de takımların değişeceğini ve konseptin Survivor Ünlüler-Gönüllüler'e dönüşeceğini açıkladığından beri, izleyici merak içindeydi. Çok fazla eleştiri alan bu değişim, dün akşam ada konseyinde açıklandı. Peki Survivor 2018'de yeni takımlar nasıl oldu? Bu değişim birçok dostu karşı karşıya getirecek. İşte Survivor 2018 yeni takımlar.

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Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

Survivor 2018'in en heyecan verici ada konseyi yaşandı. Survivor'un şimdiye kadarki en iyi yarışmacıları All Star takımında toplanmış ve Gönüllüler takımı ile yarışmıştı. Gelmiş geçmiş en iyi takım yenilmek bilmeyince All Star ile Gönüllüler takımları değiştirildi ve yeni All Star takımları oluşturuldu. Peki 2018 Survivor All Star yeni takımlarda kim hangi takımda yer alıyor?

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Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

Survivor 2018 başladığı günden beri güçlü All Star takımı ile Gönüllüler arasında zaman zaman çekişmeli oyunlar olmasına rağmen All Star sık sık birinci gelmeyi başardı. Yarışmanın heyecanı azalınca Acun konsept değiştirdi. Ve kartlar yeniden karıldı. İşte Survivor 2018 yeni All Star takımları…

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Acun Ilıcalı Survivor 2018 yeni takımlar fena eski dostlar düşman oldu

Acun Ilıcalı: Survivor 2018’in en heyecan verici konseyinde birlikteyiz.Bir vedamız var. Yağmur, Birsen ve Nevin aday. Oylamanın sonucunu açıklayacağız biri veda edecek. All Star için hayati bir durum söz konusu. All Star takımının yeni takım şekli açıklanacak. Kim hangi takımda olacak? Şuan elimde bunları okuyacağım ve All Star ikiye bölünecek.

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