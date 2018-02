Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star kadrosunu açıkladı

Survivor 2018 gümbür gümbür geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın ekrana en çok damga vuran işlerinden biri olan Survivor 2018, her yıl olduğyu gibi bu sene içinde çıtayı yükseklere çekerek geliyor. 10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı.

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star tanıtımını açıkladı. Liste Ümit Karan ve Damla Can isimleri sürpriz olarak dikkat çekti. İşte Survivor 2018 kadrosu, yarımacılar hakkında merak edilenler, ismi geçenler ve açıklamalar...

Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Adem Kıllıççı, Nagihan Karadadere, Hakan Hatipoğlu, Ümit Karan