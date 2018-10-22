Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

TRT 1 ekranlarında başlayan ardından Star TV'de final yapan günlük dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ekranlarında yayınlanacak! Dizinin başrol oyuncusu müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 kanalı sahip olduğu yarışma programlarının yanı sıra dizilerle de reytinglerde başarı elde etmek istiyor. Bu bağlamda Buğra Gülsoy ile Leyda Lydia Tuğutlu'nun başrolde yer aldığı Kızım dizisiyle yarışa katılan TV 8, son olarak STAR TV ekranlarında final yapan günlük diziyi transfer etti.

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Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

ADINI SEN KOY ARTIK TV 8'DE: Yayın hayatına TRT 1 ekranlarında başlayan başarılı reyting perfomansının ardından STAR TV'ye geçen Adını Sen Koy dizisi, ekrana gelen 390'ncı bölümüyle final yapmıştı.

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Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

Cenk Torun, Deniz Özlem Durmaz, Dünya Aydoğdu ve Sabire Feyza Kaya gibi oyuncuların yer aldığı günlük dizi Adını Sen Koy, artık TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

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Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

Müjdeli haberi dizide Oğuz Kervancıoğlu karakterine hayat veren Cenk Torun, kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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