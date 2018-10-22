Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 kanalı sahip olduğu yarışma programlarının yanı sıra dizilerle de reytinglerde başarı elde etmek istiyor. Bu bağlamda Buğra Gülsoy ile Leyda Lydia Tuğutlu'nun başrolde yer aldığı Kızım dizisiyle yarışa katılan TV 8, son olarak STAR TV ekranlarında final yapan günlük diziyi transfer etti.