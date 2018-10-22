Acun Ilıcalı Star TV'nin final yapan dizisini TV 8'e transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 kanalı sahip olduğu yarışma programlarının yanı sıra dizilerle de reytinglerde başarı elde etmek istiyor. Bu bağlamda Buğra Gülsoy ile Leyda Lydia Tuğutlu'nun başrolde yer aldığı Kızım dizisiyle yarışa katılan TV 8, son olarak STAR TV ekranlarında final yapan günlük diziyi transfer etti.
ADINI SEN KOY ARTIK TV 8'DE: Yayın hayatına TRT 1 ekranlarında başlayan başarılı reyting perfomansının ardından STAR TV'ye geçen Adını Sen Koy dizisi, ekrana gelen 390'ncı bölümüyle final yapmıştı.
Cenk Torun, Deniz Özlem Durmaz, Dünya Aydoğdu ve Sabire Feyza Kaya gibi oyuncuların yer aldığı günlük dizi Adını Sen Koy, artık TV 8 ekranlarında yayınlanacak.
Müjdeli haberi dizide Oğuz Kervancıoğlu karakterine hayat veren Cenk Torun, kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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