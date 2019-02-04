Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı cephesinden yeni haber! Bu kez Acun...

Öyle ki, Şeyma Subaşı yeni bir ilişkiye başlamasına rağmen hem fotoğrafları silmedi hem de takibi bırakmadı.Acun Ilıcalı boşanma sürecinin ardından ilk olarak Şeyma Subaşı'nın da kullandığı evi satılığa çıkardı. Bu hareket sosyal medyadan fotoğrafların silinmesiyle devam etti. İddialara göre ise fotoğrafların silinmesini genç sevgili manken Itır Esen istedi.