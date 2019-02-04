Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı cephesinden yeni haber! Bu kez Acun...

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı. Birliktelikleri ve ani boşanmaları Türkiye'nin gündemine oturan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasındaki ipler tamamen koptu.Boşanmalarının ardından sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmekten vazgeçmeyen Acun-Şeyma ikilisi, aynı zamanda beraber oldukları fotoğrafları da kaldırmamıştı.
Aradan geçen zaman içerisinde önce Şeyma Subaşı ardından da Acun Ilıcalı'nın hayatları yeni birlikteliklerle renklendi. Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile birliktelikleri ortaya çıkarken, medya patronu Acun Ilıcalı'nın ise hayatına manken Itır Esen girdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Henüz takibi bırakmayan Ilıcalı'nın bu tavrına eski eş Şeyma Subaşı'dan karşılık gelip gelmeyeceği ise merak konusu.
Öyle ki, Şeyma Subaşı yeni bir ilişkiye başlamasına rağmen hem fotoğrafları silmedi hem de takibi bırakmadı.Acun Ilıcalı boşanma sürecinin ardından ilk olarak Şeyma Subaşı'nın da kullandığı evi satılığa çıkardı. Bu hareket sosyal medyadan fotoğrafların silinmesiyle devam etti. İddialara göre ise fotoğrafların silinmesini genç sevgili manken Itır Esen istedi.
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