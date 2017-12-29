Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı bakın yerine kim geldi

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı bakın yerine kim geldi

Yapımcı Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı... TV 8 ekranların yayınlanan ve Türkiye'nin en iyi müzik yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye'de finallere geçildi. Yıldız Tilbe, Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Hadise'nin takımlarındaki güçlü sesler yarışamada, kıyasıya bir rekabete girecekler. Türkiye'nin 'O Ses'inin belli olacağı yarışmanın sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı yapıyordu. Ta ki bugüne kadar...

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı bakın yerine kim geldi

Eğlenceli anların yaşandığı O Ses Türkiye'de final etaplarında takımlardan yarışmacılar düellolara girecek ve adım adım finale yürüyecek. Ancak bu final turlarında Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de olmayacak. Acun Ilıcalı'nın yerine bir başka isim sunuculuk yapacak.

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı bakın yerine kim geldi

SURVIVOR 2018 YOLCUSU; O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de ikinci tur elemeleri başladı. Acun Ilıcalı, sunuculuk görevini Jess Molho'ya devretti.

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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi bıraktı bakın yerine kim geldi

Acun Ilıcalı, görevini bırakıp Survivor çekimleri için Dominik'e gitti. Geçen günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" açıklamasında bulunmuştu.

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