Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşıyor! Tatile bile gitmişler

Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı ile Itır Esen aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında Türkiye Güzeli seçilip tacını kaybeden Itır Esen'in birlikte oldukları konuşuluyor. Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yedikleri, Dubai'de tatil yaptıkları iddia ediliyor. İşte sürpriz ilişkinin detayları: Twitter

Facebook 1 25

Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Acun Ilıcalı ile Itır Esen önce Bağdat Caddesi'nde bir restoranda birlikte görüldüler. Tiyatroya giden çiftin son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia ediliyor. Acun Ilıcalı 50 yaşında yeni sevgilisi Itır Esen ise 20 yaşında. Twitter

Facebook 2 25

TACINI KAYBETMİŞTİ : 22 Eylül 2017'de yapılan güzellik yarışmasında Itır Esen'in, 15 Temmuz 2017'de attığı mesajı gündeme gelmiş ve tacı geri alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Itır Esen'e halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Itır Esen, “Tweet'i hakaret kastıyla paylaşmadım. Yanlış anlaşıldım” demişti. Twitter

Facebook 3 25