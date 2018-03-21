Acun Ilıcalı ilallah etti bir türlü başından atamıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı bu kez sandığınızdan başka bir haberle gündemde. Genellikle işleriyle ilgili haberlerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın başı bu kez başka bir şeyle belada. Acun Ilıcalı bir türlü onu elden çıkaramıyoru.