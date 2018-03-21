Acun Ilıcalı ilallah etti bir türlü başından atamıyor

Medya patronu Acun Ilıcalı bu kez sandığınızdan başka bir haberle gündemde. Genellikle işleriyle ilgili haberlerle gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın başı bu kez başka bir şeyle belada. Acun Ilıcalı bir türlü onu elden çıkaramıyoru.
BAŞ BELASI UÇAK; Televizyon patronu Acun Ilıcalı’nın ikinci uçağı olan Challenger 300, aylardır satılamadı. İkinci el pazarında 6.5 milyon dolardan satışa çıkarılan uçağa sonradan internet sistemi kurulmuştu. İş jetinde ayrıca Acun Ilıcalı‘ın büyük ilgisi nedeniyle Play Station oynamak için hazırlanmış ekipman bulunuyor.
Challenger 300 kiralık olarak iş adamı Ali Ağaoğlu’nun uçuşu sırasında bir sistem arızası nedeniyle sorun çıkarınca Ilıcalı da uçaktan soğumuştu. Yeni bir uçak arayışının ardından ikinci el Challenger 605 tipi iş jeti satın alan Ilıcalı, eski uçağının bir an önce satılmasını istiyor.
TESCİL AYRICALIĞI; Acun Ilıcalı’nın yeni aldığı Challenger 605 tipi uçağa TC-AAA tescili verildi. Bu tescil, daha önce uçak sahibi olan Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun bir dönem kullandığı pervaneli Cessna 421 tipi uçağa aitti.
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