Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım sitelerinde dolaşan bir videoda O Ses Türkiye'den esinlenerek kendi imkanlarıyla yarışma düzenleyen çocuklar paylaşım rekorları kırmıştı. Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşan video sayesinde çocuklar O Ses Türkiye stüdyosuna geliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Yemişalan mahallesinde bir grup çocuk Tv8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarlayarak, cep telefonu ile kayda almıştı. Fırça ve el fenerini "mikrofon", domatesi "buton", kayaları "jüri masası" olarak kullanan çocukların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın 'ilk işim sizi bulmak olacak' dediği 50 çocuk, ilk kez uçağa binip, denizi görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Twitter

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Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda jüri koltuğu otomatik olarak dönmediğinden iki çocuğun yardımıyla dönüyordu. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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10 ÖĞRETMEN VE 50 ÖĞRENCİYİ DAVET ETTİ Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti. Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, İstanbul'a uçarak 2 günlük geziye katılacak. Twitter

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