Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım sitelerinde dolaşan bir videoda O Ses Türkiye'den esinlenerek kendi imkanlarıyla yarışma düzenleyen çocuklar paylaşım rekorları kırmıştı. Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşan video sayesinde çocuklar O Ses Türkiye stüdyosuna geliyor.

Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Yemişalan mahallesinde bir grup çocuk Tv8'de yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasını köy şartlarına uyarlayarak, cep telefonu ile kayda almıştı. Fırça ve el fenerini "mikrofon", domatesi "buton", kayaları "jüri masası" olarak kullanan çocukların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın 'ilk işim sizi bulmak olacak' dediği 50 çocuk, ilk kez uçağa binip, denizi görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda jüri koltuğu otomatik olarak dönmediğinden iki çocuğun yardımıyla dönüyordu. Çocukların bu yarışmalarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

10 ÖĞRETMEN VE 50 ÖĞRENCİYİ DAVET ETTİ Çocukların paylaştığı görüntüyü izleyen yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçerek, köy okulundaki çocukların tamamını İstanbul'a davet etti. Ailelerle yapılan görüşme sonucunda okuldaki 50 öğrencinin 10 öğretmen eşliğinde İstanbul gezisine katılması kararlaştırıldı. Çocuklar, İstanbul'a uçarak 2 günlük geziye katılacak.

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Acun Ilıcalı dediğini yaptı! O Ses Türkiye sahnesinde bir ilk olacak

Çocuklardan 16 yaşındaki İsmail Ceylan, "İmkanımız olmadığı için stüdyoda çekemedik. Köyde taşlık alanda çekim yaptık. Mikrofon yerine saç fırçası ve el feneri, buton yerine domates ile masa yerine de kaya kullandık. Sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi gördü." şeklinde konuştu.

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