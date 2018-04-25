Acun Ilıcalı da borçlarını yapılandırmak istedi

ÜNLÜ televizyoncu ve TV 8'in patronu Acun Ilıcalı faktoring borçlarını yapılandırmak istediğini açıkladı. Factoring borçlarını bankalara taşımak istediğini belirten Acun Ilıcalı, Türk Lirası cinsinden borçlarını daha düşük faizli döviz borcuna çevirmek istediğini söyledi.

FACTORİNG BORÇLARIMIZI... Acun Ilıcalı Bloomberg'e verdiği özel röportajda, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz" diye konuştu.

PARA BENİM İÇİN BENZİN... "Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız" diyen Acun Ilıcalı, "Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

HALKA ARZ TEKLİFLERİNİ REDDETTİK... Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.

YÜKSEK RİSKLİ İŞ YAPIYORUM... "Ben adrenalin bağımlısıyım" diyen Acun Bloomberg’e verdiği röportajda, "Yüksek riskli bir iş yapıyorum ve şu anda bunu kontrol altında tutmaya da çalışmıyorum" diye ekledi.