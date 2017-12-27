Acun Ilıcalı Cem Yılmaz'dan sonra ikinci bombayı patlattı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı 'O Ses Türkiye' programı, her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da ünlü isimleri ekrana getirmeye hazırlanıyor. 31 Ocak 2017'de yayınlanacak yılbaşı özel programına katılacak ilk yarışmacı geçen gün belli olmuştu. Acun Ilıcalı, ilk sürpriz ismi ekranda açıklayarak Cem Yılmaz'ın konuk olacağını söylemişti.



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Programın ikinci bomba ismi de belli oldu. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'dan sonra Aleyna Tilki'nin de programa konuk olacağını açıkladı. Peki son zamanların en çok dinlenen şarkıcısı olmayı başaran Aleyna Tilki kimdir? 17 yaşındaki genç popçu nasıl bu kadar ünlü olmayı başardı? Gelin hep birlikte güzel şarkıcının yaşam öyküsüne bir göz atalım. Twitter

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2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Tilki aslen Konyalıdır. Şu anda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır. Katıldığı bir yarışma programında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama şarkısı ile popüler olmuştur. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılardan biri olan "Cevapsız Çınlama" şarkısı Emrah Karaduman desteğiyle güçlendirmiştir. Twitter

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