Acun Ilıcalı bombaları patlattı: 1-2 transferimiz var

Acun Ilıcalı, Hakan Ural ve Esra Eron'un konuğu oldu. Ilıcalı, TV8'in yeni sezonu hakkında bilgi verdi. TV8 olarak çok iyi bir sezona hazırlandıklarını belirten Ilıcalı, 'İki dizi projemiz var. Birisi Jet Sosyete. Yeni sezonda bizde olacak. Diğer ise sevgili Fatih Aksoy'la yapacağımız iddialı bir dizi projesi' dedi.

YENİ DİZİ MÜJDESİ: Kanalın Medyapım imzalı diğer dizisi hakkında da bilgi veren Ilıcalı “İkinci iş olarak sevgili Fatih Aksoy’la çok güzel bir projeye başlıyoruz, yeni bir dizimiz olacak. Kendisinin çok inandığı, bizim ekibin çok inandığı bir proje” diyerek dizinin Kore uyarlaması bir baba-kız hikayesi olacağını da açıkladı.

'O SES TÜRKİYE'DE SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK': Kanalın bir dizi daha yapma ihtimalini olduğunu da belirten Ilıcalı “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” diyerek sürprizlerin bitmeyeceğinin sinyalini verdi. Masterchef Türkiye hakkında bilgi veren Ilıcalı, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ın bundan sonraki yeni sinema projelerinin de TV8’de ekrana geleceğini belirtti. Ilıcalı, 'Belki bundan sonra bir dizi daha yapacağız. Bomba bir iki transferimiz daha var ancak onları şimdi açıklamayacağım. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda da sürprizlerimiz olacak' dedi.

  • Medya 31 Temmuz 2018 10:01
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