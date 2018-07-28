Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü! Nur Yerlitaş...

Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın yayılmasının ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi" açıklamasını yaptı.

Ancak daha sonra modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı.

NUR YERLİTAŞ: KADINCAĞIZ İNTİHAR ETMİŞ: Nur Yerlitaş, katıldığı bir televizyon programında şu açıklamayı yaptı:

"Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 3 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş' dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."Nur Yerlitaş, programa yaptığı açıklamadan sonra aldığı tepkiler nedeniyle Instagram hesabını yorumlara kapattı. Hadise de Instagram hesabından Nur Yerlitaş'a ateş püskürdü.

ACUN ILICALI AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: Bugün TV8'e bağlanan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, ''Hastane olayını Nur Yerlitaş'a söylediğim için köpekler gibi pişmanım'' dedi.

Acun Ilıcalı da canlı yayına bağlanarak, ''Nur Yerlitaş'ın Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'le sıkıntısı var. 3 hafta bunu kafaya takıp şimdi bunu açıklamanın bir anlamı yok'' dedi.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Nur hanım kafayı Hadise'nin ablasına takmış! Beklemiş, beklemiş Hadise'nin ablasına zarar vereyim demiş. Biz bilmiyor muyduk? Öğrendik, tamam. Hassasiyet gösterilir. Nur Hanım'ın yapması gereken tek şey özür dilemek. Mesajlaşmayı bana yolladı. Hülya can derdinde ona attığı mesaj şu: Size yardımcı oldum bana teşekkür etmiyorsunuz. Kadın da bunu görünce yanıt vermiş. O da demiş ki "Bizim özelimiz bu." Ters bir cevap da verebilirdi..."