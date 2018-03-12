Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

Survivor 2018'de flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla All Star ve Gönüllüler takımına 4 yeni yarışmacının daha eklendiğini duyurdu. Peki bu yarışmacılar kim oldu? İşte Survivor 2018'e katılacak 4 isim...

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

Survivor 2018'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni ismi açıkladı. İşte o isimler...

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni yarışmacının isimleri belli oldu. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, "Survivor 2018'de ilerleyen günlerde hem All Star hem Gönüllüler takımına 2'şer isim dahil olacak" demişti. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor'a katılacak olan 4 yeni ismin kimliklerini paylaştı.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU: Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si All Star, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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