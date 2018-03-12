Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim!

Survivor 2018'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni ismi açıkladı. İşte o isimler...

Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni yarışmacının isimleri belli oldu. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, "Survivor 2018'de ilerleyen günlerde hem All Star hem Gönüllüler takımına 2'şer isim dahil olacak" demişti. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor'a katılacak olan 4 yeni ismin kimliklerini paylaştı.