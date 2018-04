Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Dün akşam oynanan ve All-star takımının kazandığı dokunulmazlık oyunu sonrası her zaman olduğu gibi ada konseyi toplandı. Ama bu her zaman ki ada konseylerinden çok çok farklıydı. Acun Ilıcalı olacakların sinyalini vermişti.

SURVIVOR 2018 ALL-STAR-GÖNÜLLÜLER BİTTİ; Evet yanlış duymadınız. Acun Ilıcalı All star-Gönüllüler'in bittiğini açıkladı. Survivor eleme gecesinde Acun Ilıcalı flaş açıklamarda bulundu. Acun Ilıcalı takımlardaki dengesizlik yüzünden Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini açıkladı. All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrılacak ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara geçecek.