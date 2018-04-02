Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Survivor 2018 izleyicileri dün akşam şok üstüne şok yaşadı... Başladığı günden bu yana Türkiye'nin en çok konularından biri Survivor 2018... Zaten bu yıl All-star ve Gönüllüler konsepti ile merak beklenen ve son 10 yılın en iyi yarışamcılarını toplayan Survivor 2018, daha sonradan gelen yarışmacılarla da çok konuşulmuştu. Ancak şimdi sıkı durun Survivor 2018 All-star - Gönüllüler bitti. Evet yanlış duymadınız. Dün akşam yapılan ada konseyin Acun Ilıcalı hem All-star-Gönüllüler'in bittiğini hem de bir yarışmacının diskalifiye olduğunu açıkladı. Survivr 2018'de neler oluyor? İşte detaylar...