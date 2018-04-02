Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Acun Ilıcalı dün akşam ada konseyinde Survivor 2018 All star-Gönüllüler bittiiğini açıkladı. Ayrıca bir yarışmacının diskalifiye olduğunu da açıkladı. Peki Survivor 2018 All star Gönüllüler neden bitti? Survivor 2018'den kim diskalifiye oldu?

Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Survivor 2018 izleyicileri dün akşam şok üstüne şok yaşadı... Başladığı günden bu yana Türkiye'nin en çok konularından biri Survivor 2018... Zaten bu yıl All-star ve Gönüllüler konsepti ile merak beklenen ve son 10 yılın en iyi yarışamcılarını toplayan Survivor 2018, daha sonradan gelen yarışmacılarla da çok konuşulmuştu. Ancak şimdi sıkı durun Survivor 2018 All-star - Gönüllüler bitti. Evet yanlış duymadınız. Dün akşam yapılan ada konseyin Acun Ilıcalı hem All-star-Gönüllüler'in bittiğini hem de bir yarışmacının diskalifiye olduğunu açıkladı. Survivr 2018'de neler oluyor? İşte detaylar...

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Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Dün akşam oynanan ve All-star takımının kazandığı dokunulmazlık oyunu sonrası her zaman olduğu gibi ada konseyi toplandı. Ama bu her zaman ki ada konseylerinden çok çok farklıydı. Acun Ilıcalı olacakların sinyalini vermişti.

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Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

Yayın saatinden önce Acun Ilıcalı attığı tweet ile ortalığı sallamıştı. Survivor 2018 izleyicisi neler olacağını görmek için Survivor 2018'in yayında saatini bekledi. Ve belki de şimdiye kadar Survivor tarihinde hiç olmamış bir şey yaşandı...

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Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2018 All star-Gönüllüler bitti diskalifiye var!

SURVIVOR 2018 ALL-STAR-GÖNÜLLÜLER BİTTİ; Evet yanlış duymadınız. Acun Ilıcalı All star-Gönüllüler'in bittiğini açıkladı. Survivor eleme gecesinde Acun Ilıcalı flaş açıklamarda bulundu. Acun Ilıcalı takımlardaki dengesizlik yüzünden Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini açıkladı. All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrılacak ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara geçecek.

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