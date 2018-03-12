Acun Ilıcalı açıkladı o isim Survivor'dan diskalifiye oldu

Bu yıl Survivor hayli çetin geçiyor. Neredeyse en çok sakatlığın yaşandığı yıl olduğu söylenebilir. Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Gizem'in vedasına neden olan rahatsızlıklar derken kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Öte yandan kadrolarda dışarından en çok takviye alınan yıl oldu bu yıl. Sonradan gelen Emre, İpek'in yanı sıra dışarıdan daha çok yarışmacı gelecek gibi...
All-STAR TAKIMI İLK KEZ DOKUNULMAZLIK KAYBETTİ; Bu hafta ilk defa dokunulmazlık oyunu kaybeden All-Star takımı potaya üç isim çıkardı; Nihat Doğan, Damla ve Murat Ceylan.
KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜ; Gönüllüler takımını ise talihsizlikler bırakmıyor malumunuz. Çok fazla sakatlık yaşanan ve ardı ardına kaybedilen 12 oyun sonrası ağır bir çöküş yaşayan Gönüllüler Takımına Nagihan geçmesi ve son dokunulmazlık oyunun alınması ile su serpildi. Ancak Gönüllüler takımı için yine de haberler hiç iyi değil.
Survivor 2018'de Gönüllüler takımı bir sakatlık şoku ve ayrılık daha yaşadı.Acun Ilıcalı, ödül oyununda belini bariyerlere vurarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Melih'in son durumu hakkında bilgi verdi.
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