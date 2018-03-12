Acun Ilıcalı açıkladı o isim Survivor'dan diskalifiye oldu

Bu yıl Survivor hayli çetin geçiyor. Neredeyse en çok sakatlığın yaşandığı yıl olduğu söylenebilir. Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Gizem'in vedasına neden olan rahatsızlıklar derken kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Öte yandan kadrolarda dışarından en çok takviye alınan yıl oldu bu yıl. Sonradan gelen Emre, İpek'in yanı sıra dışarıdan daha çok yarışmacı gelecek gibi...