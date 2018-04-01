Acun Ilıcalı açıkladı 'Bir dönem çaresiz kaldık'

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı çok çarpıcı itiraflarda bulundu. TV 8 ekranlarında Survivor sonrasında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı için döktü.

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı çok çarpıcı itiraflarda bulundu. TV 8 ekranlarında Survivor sonrasında yayınlanan Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı için döktü. Acun Ilıcalı'nın en samimi açıklaması ise bir dönem çaresiz kaldığını itiraf ettiği anlar oldu. Twitter

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Acun Ilıcalı, dün akşam Survivor'dan hemen sonra TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında Ezgi Avcı, Furkan Dede, Semih Öztürk ve Murat Özarı'nın canlı yayın konuğu oldu. Ilıcalı, Furkan Dede'nin, "Bu sene Survivor beklentilerinizi karşıladı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence inanılmaz bir Survivor yaşıyoruz. Baştan ciddi derecede moralim bozuldu çünkü takımlar arasındaki dengesizlik beni üzdü."

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"Ama şunu unutmasın insanlar, bir program yaparken bir şey hayal ediyoruz ve ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Bir konuda artık beraat ettiğimizi düşünüyorum. Oyunlara acaba müdahil olunuyor mu diye soru işareti varsa, bu seneki Survivor'da kesin kaybolmuştur."

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