Açlıkla mücadele için çözüm böcek yemek mi?

İklim değişikliğiyle mücadele için en sevdiğiniz yemeğin yerine böcek yer miydiniz? 2050'de dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması bekleniyor. Yani mevcut gıda üretiminin iki katına çıkması gerekecek. Bilim insanları et tüketimini azaltmamız gerektiğini söylüyor. Kırmızı ete alternatif protein kaynaklarından biri de böcek.

Böcek tüketimi sağlıklı ve protein değeri yüksek. Dünyada bol miktarda böcek var. Tahminen 10 kentilyon kadar.

Böcek yetiştirirken atmosfere daha az sera gazı salınıyor. Bu önemli çünkü gıda üretimi tüm dünyada salınan toplam sera gazının dörtte birini oluşturuyor.

Böcekler ayrıca daha verimli. Mesela aynı miktarda protein almak için cırcır böceğine verilen yem miktarı ineklere verilenden 12 kat daha az.

Batı dünyası ise daha yeni yeni böcek yemeye başladı. Hollanda ve Afrika'daki bazı çiftliklerde böcek üretiliyor.

ABD'de yayımlanan verilerine göre sofralık böcek pazarının 2023'e kadar 1.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Özetle böceklerin kötü bir şöhreti var ama sürdürülebilirlik, çevreyi koruma gibi dünyamız için çok önemli konular söz konusu olunca onlarla ilgili algılarımızı değiştirmemiz gerekebilir.