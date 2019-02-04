Açlıkla mücadele için çözüm böcek yemek mi? Şoke eden araştırma

İklim değişikliğiyle mücadele için en sevdiğiniz yemeğin yerine böcek yer miydiniz? 2050'de dünya nüfusunun 9.7 milyara ulaşması bekleniyor. Yani mevcut gıda üretiminin iki katına çıkması gerekecek. Bilim insanları et tüketimini azaltmamız gerektiğini söylüyor. Kırmızı ete alternatif protein kaynaklarından biri de böcek.
Böcek tüketimi sağlıklı ve protein değeri yüksek. Dünyada bol miktarda böcek var. Tahminen 10 kentilyon kadar.
Böcekler ayrıca daha verimli. Mesela aynı miktarda protein almak için cırcır böceğine verilen yem miktarı ineklere verilenden 12 kat daha az.
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