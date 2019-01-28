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Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Türk İş açıkladı

Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu? Türk İş açıkladı

Türk-İş'in araştırmasına göre Ankara'da gıda enflasyonu Ocak'ta yüzde 3.48 arttı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 9, yoksulluk sınırı ise 6 bin 543 TL oldu. 2019'da ödenecek olan 2 bin 20 liralık asgari ücret, açlık sınırının 11 TL üzerinde. Açlık ve yoksulluk sınırının bir yıllık artışı ise yüzde 24.3.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 14:26 - Güncelleme: 28-01-2019 14:26

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 3.48 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,009 lira, yoksulluk sınırının ise 6,543 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Ocak ayında açlık sınırı 1,615 lira, yoksulluk sınırı 5,262 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,941 lira, yoksulluk sınırı 6,323 liraydı.

Türk-İş açıklamasında “Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yürütülen kampanyalar, piyasaya yapılan müdahaleler çarşı-pazar ve marketlerdeki fiyat artışını önlemedi” denildi.

SABİT GELİRLİ OLUMSUZ ETKİLENDİ
Artan gıda fiyatlarının geçim şartlarını olumsuz etkilemeye başladığını belirten açıklama şu ifade yer aldı:  “Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamalarında ağırlıklı yer kaplayan gıda ürünlerindeki fiyat artışı çalışanların geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam etti.”

SEBZE FİYATLARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ
Raporda ortalama sebze kilogram fiyatının bir önceki aya göre yüzde 25.90 artışla 7.00 TL’ye yükselmesinin gıda fiyatlarının artışında etkili olduğuna dikkat çeken Türk-İş, “Hesaplamada fasulye, patlıcan, sivri biber gibi kilogram fiyatı 10 TL'nin üstünde olan sebzeler de dikkate alınmadı. Meyve çeşidindeki yedi ürün fiyatlarındaki azalma olumlu yansıdı. Buna rağmen geçen ay 5.22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay 6.22 TL olarak hesaplandı” görüşüne yer verildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • remzi 28 Ocak 2019 14:44 bin 20 liralık asgari ücret, açlık sınırının 11 TL üzerinde.Yani 11 lira ile tok oluyor millet.

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