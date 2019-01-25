78 gündür açlık grevi sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında açılan davanın duruşmasında tahliye kararı çıktı. 2 ayı aşkın zamandır açlık grevinde olan Güven geçtiğimiz günlerde 10 kilo kaybettiğini duyurmuştu.
HDP'DEN İLK AÇIKLAMA: Açıklama HDP'nin resmi Twitter adresinden yapıldı. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tahliye kararı verilmiştir" denildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven mahkemeden flaş karar! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER