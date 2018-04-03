Acılı dostları isyan etti! Dursun Ali Sarıoğlu'na büyük vefasızlık

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sarıoğlu'nun cenazesine sanat camiasından katılım az olması "Vefasızlık" olarak yorumlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazının ardından da Dursun Ali Sarıoğlu Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Twitter

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"SANAT CAMİASI ÇOK BÜYÜK VEFASIZLIK YAPTI": Elif Sarıoğlu, "8 yıldır çok rahatsızdı, hiç yürüyemiyordu. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi" dedi. Cenazeye katılanlar arasındaki oyuncu Mecit Kervancı, "Hep şikayet ederdi. Ne arayan oldu ne soran oldu. Sanat camiası çok büyük vefasızlık yaptı. Medyatik olmadığı için maalesef unutuldu. Türkiye'ye gelen en büyük sanatçılardan biri. Maalesef değeri görülmedi" dedi. Twitter

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"ÇOK NANKÖR BİR CAMİA MAALESEF": Tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen ise, "İsterdim ki Dursun Abi'nin değeri yaşadığı zaman bilinseydi. Dursun Abi uzun zamandır evde eşiyle beraber yardıma muhtaç bir şekilde. Yürüyemiyordu çünkü, hastaydı, kimse kapısını çalmadı" diye konuştu. Twitter

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