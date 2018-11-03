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Acılı babadan Hasan Ali Kaldırım'a: Biraz da oğlum için oynayın

Acılı babadan Hasan Ali Kaldırım'a: Biraz da oğlum için oynayın

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmek için geldiği statta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için, taraftarların ardından derbinin bitmesiyle birlikte futbolcular ve yöneticiler hastaneye gitti. Koray Şener'in babası Hasan Ali Kaldırım'a, "Bundan sonra biraz da oğlum için oynayın" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 08:38 - Güncelleme: 03-11-2018 08:38

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti.

TAZİYE ZİYARETİ
Derbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

''BİRAZ DA OĞLUM İÇİN OYNAYIN''
Hastaneden ayrılıp otobüse bindikten sonra Hasan Ali Kaldırım, gözyaşlarını tutamadı. Koray Şener'in babası Hasan Ali Kaldırım'a, "Bundan sonra biraz da oğlum için oynayın" ifadelerini kullandı.

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