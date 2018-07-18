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Acilde dehşet! Doktorun başında parçaladı

Acilde dehşet! Doktorun başında parçaladı

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurdu. Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan doktor ameliyata, saldırgan baba gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 09:47 - Güncelleme: 18-07-2018 09:47

Olay, dün gece Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana geldi.

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı.

PARKE TAŞIYLA BAŞINA VURDU: Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.

AĞIR YARALANAN DOKTOR AMELİYATA ALINDI: Saldırıya uğrayan Dr. Yalçın kanlar içersinde yere yığılırken, öfkeli baba ise hasta yakını ve sağlık görevlileri tarafından engellendi. Ağır yaralanan Dr. Yalçın meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Abdulkadir K. ise gözaltına alındı. ​Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 10:23 Elbette bu vahşet kabul edilemez kanunlar nezdinde en ağır cezayı alır inşallah ama sayın doktorlarda biz hastalara ne zaman yüzümüze bakarak cevap verecek insanca muamele edecekler

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