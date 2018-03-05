  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Acil ameliyata alındı Asuman Dabak kimdir kaç yaşında hastalığı ne

Acil ameliyata alındı Asuman Dabak kimdir kaç yaşında hastalığı ne

Ünlü oyuncu Asuman Dabak bir süredir hastanedeydi. Ancak Asuman Dabak'tan kötü haber geldi. Asuman Dabak acil ameliyata alındı. Asuman Dabak daha önce Rahim ağzı kanserine yakalanmıştı. Peki oyuncu Asuman Dabak kimdir nereli kaç yaşında Asuman Dabak'ın hastalığı ne işte son durumu

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-03-2018 15:35 - Güncelleme: 05-03-2018 15:35

Şanssızlıklar bir türlü onu bırakmıyor. Daha önce rahim ağzı kanserine yakalanan ardından trafik kazası geçiren ve dolandırıcılar tarafından dolandırılan Asuman Dabak, kısa bir süre önce basit bir boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede olan Asuman Dabak'tan herkesi üzen bir haber geldi Asuman Dabak acil ameliyata alındı. Peki Asuman Dabak'ın son durumu ne? Asuman Dabak kimdir nereli kaç yaşında Asuman Dabak'ın hastalığı ne? İşte Asuman Dabak ve hastalığı hakkında tüm detaylar...

ASUMAN DABAK KİMDİR? Asuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.

Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. 2006’da Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu. 2007 yılında yakalandığı “rahim kanseri” hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu “taşıyıcı anne”lik için yasal yolların açılmasını istiyor.

Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak’ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.

ACİL AMELİYATA ALINDI; Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Bu haber tüm sanat camiasını teleşlandırdı. Peki daha önce kansere yakalanan Asuman Dabak'ın son durumu ne?

Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı:

Ameliyattan çıktıktan sonra Dabak sağlık durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ‘Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum’ Ameliyat öncesi ziyaretine gelen arkadaşlarıyla çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dabak paylaşımına : ‘En zor günleri bile Bayram neşesinde yaşatan canım ailem dostlarım iyi ki varsınızzz’ notunu düştü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Acil ameliyata alındı Asuman Dabak kimdir kaç yaşında hastalığı ne haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro