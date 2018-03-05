Acil ameliyata alındı Asuman Dabak kimdir kaç yaşında hastalığı ne

Şanssızlıklar bir türlü onu bırakmıyor. Daha önce rahim ağzı kanserine yakalanan ardından trafik kazası geçiren ve dolandırıcılar tarafından dolandırılan Asuman Dabak, kısa bir süre önce basit bir boğaz ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede olan Asuman Dabak'tan herkesi üzen bir haber geldi Asuman Dabak acil ameliyata alındı. Peki Asuman Dabak'ın son durumu ne? Asuman Dabak kimdir nereli kaç yaşında Asuman Dabak'ın hastalığı ne? İşte Asuman Dabak ve hastalığı hakkında tüm detaylar...

ASUMAN DABAK KİMDİR? Asuman Dabak ; 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar’da dünyaya geldi. Turizm ve otelcilik okuyan, ancak oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı, buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı, seslendirme üzerine çalışmalar yaptı. Tatlı Hayat dizisindeki “Menekşe” rolü ile ilgi topladı. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kuran sanatçı, hazır cevap oluşuyla tanınıyor.

Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’nda başlayan Asuman Dabak, Ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy gösterdi. 2006’da Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu. 2007 yılında yakalandığı “rahim kanseri” hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirdi. Hastalığı sebebiyle aoyuncu “taşıyıcı anne”lik için yasal yolların açılmasını istiyor.

Asuman Dabak, Çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlidir. Dabak’ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştı.

ACİL AMELİYATA ALINDI; Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Bu haber tüm sanat camiasını teleşlandırdı. Peki daha önce kansere yakalanan Asuman Dabak'ın son durumu ne?

Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı:

Ameliyattan çıktıktan sonra Dabak sağlık durumuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ‘Çok Sevgili Basın Mensubu Yol Arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum’ Ameliyat öncesi ziyaretine gelen arkadaşlarıyla çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dabak paylaşımına : ‘En zor günleri bile Bayram neşesinde yaşatan canım ailem dostlarım iyi ki varsınızzz’ notunu düştü.