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Açıkta sigara satanlar ne kadar para cezası ödeyecek 26. maddeye dikkat!

Açıkta sigara satanlar ne kadar para cezası ödeyecek 26. maddeye dikkat!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azalması için 43 maddelik teklif hazır, perşembe günü Meclis'e taşınacak. 43 maddelik teklifte dikkat çeken detaylardan biri de sigara ve tütün maddelerine yönelik. Artık açıkta sigara satanlara 5 bin lira para cezası verilecek. Sigara açıkta değil, kapalı dolapta satılacak.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:35 - Güncelleme: 30-10-2018 12:35

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti önlemek ve azaltmak için 43 maddelik teklif hazır, perşembe günü Meclis'e sunulacak. 43 maddelik yasa içinde en dikkat çeken maddelerden biri de sigara ve tütüne getirilen satış yasağı oldu. Teklif meclisten geçerse artık açıkta sigara satanlara 5 bin lira para cezası verilecek. Sigara satışı açıkta değil artık kapalı bir dolap içinde yapılacak. 

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

İŞTE 43 MADDELİK TEKLİFİN TÜM DETAYLARI-MADDE MADDE YASA TEKLİFİ

SİGARA SATIŞINDA YENİ DÖNEM: Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

MADDE 25- Sinema salonlarında gösterilen filmler ve reklâmlar ile tiyatro salonlarında sergilenen eserlerde ve internet ile topluma açık sosy ortamlarda tütün ürünü kullanılması veya görüntüsünün kullanılması durumu, mevcut düzenleme kapsamında değerlendirilmediğinden, bu hususun açıklığa kavuşturulması, ayrıca sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlere ilave olarak üniversite kampüs alanları içinde bulunan işletmelerde de sigara satışının engellenmesi gerekli görülmüştür.

Ayrıca madde ile, satış noktalarında tütün ürünlerinin kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulması hedeflenmiştir.

MADDE 26- Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı yüzde seksen beşe çıkarılmaktadır. Ayrıca Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edileceği ve buna ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacağı öngörülmektedir.

MADDE 27- 4207 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında düzenlenen tütün ürünlerinin satışa arzına ilişkin usul ve esaslara uyulmaması durumlarında uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektedir. Ayrıca idari müeyyidelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğini sağlanması açısından, ceza takdirinde dikkate alınacak kriterler belirtilmiş ve kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlayan ihlallerde, her defasında işletmeye yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilmesi öngörülmüştür.

MADDE 28- Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen tütün ürünlerinin yedi ay içinde 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun hale getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmakta ve bu doğrultuda hazırlanacak alt düzenlemelerin süresi düzenlenmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 12:58 siğara ile uğraşacağıza işsizlikle yoksullukla uğraşın

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