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Açıköğretim sınavlarına girecekler dikkat

Açıköğretim sınavlarına girecekler dikkat

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek adayların fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini aksi takdirde sınavlara alınmayacaklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 22:13 - Güncelleme: 11-01-2018 00:13

Haftasonu gerçekleştirilecek Açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerin, sınava girebilmek için, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında artık her belge kabul edilmeyecek.

Bu haftasonu gerçekleştirilecek olan sınav dahil olmak üzere bundan sonraki sınavlarda öğrenci kimlik kartı, ehliyet, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi artık geçerli olmayacak.

Öğrencilerin, sınava girebilmesi için 'fotoğraflı sınav giriş belgesi' ile 'fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi'ni (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) yanında bulundurmaları gerekiyor.

Sınava giriş için gerekli olan bu iki belgeden birinin eksik olması durumunda ise öğrencinin sınava alınmayacağı bildirildi.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

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