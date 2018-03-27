  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Açıköğretim Ortaokul sınav yeri-2018 AOÖ sınav giriş belgesi alma

Açıköğretim Ortaokul sınav yeri-2018 AOÖ sınav giriş belgesi alma

2018 AOÖ için geri sayım başladı. Bu haftasonu 31 Mart-1 Nisan arasında 3 oturum şeklinde yapılacak olan 2. dönem Açıköğretim ortaokulu sınavı giriş yerleri açıklandı, 2018 AOÖ sınav giriş belgesi alma sayfası MEB erişime açtı mı sorularının yanıtı merakla bekleniyor. Peki, AOÖ sınav yerleri ne zaman ve nereden öğrenilebilecek?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 13:00 - Güncelleme: 27-03-2018 13:00

AÖO sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açılacak. Ortaokul eğitimlerini gerçekleştirebilmek için açıktan devam ettirdikleri eğitimin sınavına dahil olacak olan öğrenciler, AÖO sınav giriş yerleri belgesi için araştırmalarına devam ediyor. Peki, AÖO sınav yerleri ne zaman ve nereden öğrenilebilecek? İşte beklenen giriş belgeleriyle ilgili detaylı bilgiler.

MEB'DEN YENİ AÖO TARİHİ AÇIKLAMASI: AÖO sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018-1 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. AÖO 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri için gözler MEB'de, sonuçlar ise19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

Kredi sistemi üzerinden sınıf geçme sisteminin olduğu açık öğretim ortaokulu sınav takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasının ardından bir lise diplomasına sahip olmanın yolu birinci derecede örgün eğitimden geçerken bir diğer seçenekte hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen açık ortaokul ve lise öğrenimi olmaktadır.

2018 AÖO SINAV YERİ: 2018 AÖL sınavı 1. oturum 31 Mart Cumartesi günü günü 09.30 yapılacak. İkinci oturum ise 31 Mart cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.  2018 AAÖL sınav sonuçları ise 13 Nisan 2018 de açıklanacak.

Kredi sistemi üzerinden sınıf geçme sisteminin olduğu açık öğretim ortaokulu sınav takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasının ardından bir lise diplomasına sahip olmanın yolu birinci derecede örgün eğitimden geçerken bir diğer seçenekte hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen açık ortaokul ve lise öğrenimi olmaktadır.

2018 AÖO KILAVUZU: I. Oturum 31 Mart 2018 Cumartesi 09.30

II. Oturum 31 Mart Cumartesi 14.00

• Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.

• Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

• Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır.

• Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

• Sınav Giriş Belgenizi sistemde yayınlandıktan hemen sonra alınız, son günlere bırakmayınız.

• Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi birini) bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır.

• Sınav Giriş Belgesinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler, öğrenci numaraları ile sınav giriş belgesindeki ders kodlarını ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde cevap kâğıtlarına kodlayacaklardır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Açıköğretim Ortaokul sınav yeri-2018 AOÖ sınav giriş belgesi alma haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro