Açıköğretim ortaokul sınav sonuçları MEB AÖO sınav sonuç

31 Mart AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Açıköğretim ortaokulu sınav sonuç bilgisi sayfası ne zaman erişime açılacak sorusu ortaokul eğitimini dışarıdan okuyan öğrencilerin gündeminde. AÖO sınav sonuçlarının MEB takvimine göre 19 Niaan'da açıklanması gerekiyordu fakat, AÖL telafi sınavından dolayı AÖO sonuç açıklama bilgisi 1 hafta ertelendi. AOÖ sonuçlarının haftaya en geç 7 iş günü içinde açıklanması bekleniyor.

AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: 31 Mart Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavının ardından sonuçların açıklanması adaylarca dört gözle bekleniyor. 2. dönem AÖO sınavı MEB tarafından gerçekleşti. 2018 AÖO 2. Dönem Sınavı'nda her dersten 20 soru soruldu ve her bir sorunun değeri 5 puandır. Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın AÖO yani Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçlarının gün içinde en geç 18.00'a e kadar açıklanması bekleniyor. Öğrenciler Açıköğretim ortaokul sınav sonuçları internetten TC şifreleri ile öğrenecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK: Öğrenciler AÖO sınav sonuç bilgisi sayfasına meb.gov.tr sayfasından TC şifreleri ile giriş yaparak öğrenecekler. AÖO sonuç bilgisi öğrencilerin adresine posta ile gönderilmeyecek. Sonuçlar sadece online olarak öğrenilebilecek.

2017-2018 Eğitim - Öğretim yılının ikinci Açık Öğretim Ortaokulu sınavının ardından 2. dönem sınav sonuçları açıklanacak ve başarılı olan öğrencileri kayıt yenileme süreci başlayacak